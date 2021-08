Joseph COUILLAUT

Tests en plateforme et recettes clients (FAT et SAT).

Mise en service de systèmes de contrôle-commande pour turbines à vapeur.

Formation et support mise en service France et étranger sur le système ALSTOM ALSPA P320 (DCS et TGC).



Animation de formations techniques pour clients internes et externes en Français, Anglais ou Espagnol (EDF, États-Unis, Mexique, Égypte, Émirats Arabes, Brésil, Mozambique, Iran, Israël, Corée, Pérou…)



Animation de formations dans le domaine de la supervision, sur la suite logicielle Panorama de Codra avec également une fonction de support et assistance au développement d'applications.



Mes compétences :

Ingénieur

Automates

Informatique industrielle

Support technique

Support Clients

Supervision

DCS

SCADA

Power Plant

SQL

Modbus

Formation