Joseph JOSEPH HOKAYEM (HOKAYEM)

Franco-libanais, actuellement en reconversion professionnelle, je suis en recherche active d'un emploi dans le domaine de la défense, de la presse spécialisée, du consulting en sécurité et défense, du Conseil en sûreté et intelligence stratégique, de chercheur dans le domaine de la défense, de chargé de veille stratégique, d'historien-chercheur dans le domaine de l'histoire militaire et l'étude des conflits.



Titulaire d'un Master d'Etudes Politiques, d'un Master recherche en Relations Internationales/Histoire Contemporaine, et d'un Master en Information et Communication, trilingue (Français, Arabe, Anglais), je possède des compétences en: sécurité et défense, négociation et résolution des conflits, communication politique, communication de crise, analyse et veille stratégique (Moyen-Orient: Liban-Syrie-Jordanie-Egypte-Israël), analyse des risques (pays).



En espérant avoir retenu votre attention, je reste disponible afin de vous développer mes motivations lors d'un entretien.



Cordialement



Joseph Hokayem



Mes compétences :

Veille

Veille stratégique

Veille documentaire

Politique de sécurité

Intelligence économique/Veille/Sécurité

Relations internationales

Histoire

Presse écrite

Histoire militaire

Renseignement et analyse

Renseignements Stratégiques

Communication politique

Analyse des risques

Sciences politiques

Sécurité

Journalisme

Défense