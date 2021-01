Joséphine DE LAFOSSE

Administratrice du personnel et des productions pendant 10 ans dans le secteur de l'audiovisuel, voici mes principales compétences:



- Gestion du répertoire salarié, création de contrats intermittents, suivi des stagiaires, gestion de la paie, formation du personnel, déclarations sociales, management d'équipe, recrutements occasionnels, etc. (+ de 900 contrats/mois)



- Gestion des fournisseurs et des prestataires: Gestion du répertoire fournisseur, création de bons de commande, établissement de contrats de prestations, vérification et rapprochement de factures (+100 commandes/mois)



- Gestion des régies d'avance et notes de frais (+50/mois)



- Contrôle des budgets de production et provision des hors budgets



Opérationnelle et avide de faire de nouvelles expériences, je cherche un poste dans la région de Poitiers dans le secteur de l'audiovisuel ou dans tout autre secteur qui soit en adéquation avec mes compétences et mes attentes: autonomie, implication et travail en équipe.



Je suis actuellement en formation hors temps de travail avec le CNAM pour obtenir le titre de Responsable RH et approfondir mes connaissances.



Gestion des ressources humaines

Administration de production

Gestion de la production

Microsoft Office

Contrôle-commande

Gestion des commandes

Contrat de travail

Gestion de contrats

Spectacle vivant

Concert

DPAE

Gestion des intermittents

Déclaration d'embauche

Conventions collectives

MEDIA (Xotis)

Production audiovisuelle

Audiovisuel

Ressources humaines