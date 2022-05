Thierry THOMAS

Ingénieur en agroalimentaire, je possède une expérience de vingt cinq années dans l'Industrie Pharmaceutique.



D'abord en R&D chez Merck où en six ans j'ai développé huit réactifs de diagnostic soit un quart de la gamme.



Puis, j’ai intégré le Contrôle Qualité de Stago. Véritable école de rigueur où j’avais entre autres rôles l’organisation du service et la libération de l’ensemble des lots. Souhaitant compléter mon parcours, je me suis dirigé vers la Production : au Conditionnement comme responsable où j’ai mis en place le logiciel de GPAO avec formation des utilisateurs. En parallèle, j'ai informatisé l’organisation de la lyophilisation.



J'ai poursuivi mon parcours en Production par l’Industrialisation, service synthétisant mes expériences car situé à l'interface entre la R&D (réactifs/instruments) et la Fabrication. En quinze ans, j’ai transféré quatorze réactifs, tous commercialisés.



Puis durant un an, j'ai parfait mon expertise au sein de l'AmCo en gérant un portefeuille d'une quarantaine de dossiers.



Depuis près de deux ans, j'ai intégré la Supply-Chain Monde où je suis en charge du déploiement de Business Object BI4. Je partage mon temps entre analyse de données, création de requêtes et formation.



Aidé par une équipe de techniciens, le management a toujours fait partie de mon quotidien tout comme mes relations avec les différents services : R&D, Fabrication, Conditionnement, Supply-Chain, Marketing...



Ainsi, depuis la R&D jusqu'aux dernières étapes de Production, en passant par l'AmCo et la Supply-Chain, c'est la vision globale d'une entreprise que je possède.



Avec pour objectifs, la satisfaction et la sécurité du patient.



Industrialisation - Chef de projet - Amélioration Continue - 5S - Contrôle Qualité - Production - Conditionnement - R&D - Organisation - Business Object - Management



Mes compétences :

Industrialisation

Gestion de projet

Management

Production

Contrôle Qualité

Lyophilisation

Amélioration continue

Gestion du stress

Validation

Analyse de données (Business Objects - BI4)