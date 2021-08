Joséphine NICOLAS

Mon parcours dans le secteur du prêt à porter m’a permis de me forger un professionnalisme reconnu. Mon engagement et mes exigences ont favorisé l’aboutissement des projets et des challenges qui m’ont été confiés. A travers mes expériences professionnelles, j’ai pu développer de nombreuses compétences telles que mon sens du commerce, ma sensibilité produit ainsi que ma créativité. Enthousiaste, dynamique et ayant un excellent relationnel je suis prête à relever des défis.



Mes compétences :

Communication externe

Marketing opérationnel

Communication interne

Communication visuelle

Gestion événementielle

Marketing produit

Adobe Photoshop

Adobe InDesign CS6

Stratégie de communication

Sphinx

ECRM

Études quantitatives

Webmarketing

Communication événementielle

Stratégie de marque

Mode

Réseaux sociaux

Étude de marché

Marketing direct

Media planning

Adobe Illustrator CS6

Social CRM

Chaîne graphique

Marketing relationnel

Adobe Photoshop CS6

Restauration