Après m'être investie sans compter dans un établissement de santé public de santé, j'ai été par 3 fois sujette à un épuisement professionnel.

Après un harcèlement moral de plus de 4 années durant lequel j'ai développé des problèmes graves de santé, j'ai décidé de me lancer dans l'entreprenariat d'abord et dans le consulting en voyages par la suite.

Ayant un mindset ultra développé et une résilience à toute épreuve, je compte m'épanouir dans mes nouvelles activités.