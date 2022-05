Patrice CRISTOFINI

Leader dans le domaine de la e santé ayant une expérience acquise dans de grandes sociétés internationale (Sema group, Sclumbergersema, Atos, Orange, Huawei)

Business développement national et international, général management, expertise et thought leadership,



Mes compétences :

Affaires publiques européennes

Sales Director General Manager Country Manage

BUSINESS DEVELOPMENT INTERNATIONAL

Affaires publiques françaises

Management de projet et coordination

Expert technique sante