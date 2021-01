JOSPIN ALOMA est un Logisticien et Développeur software habitant Kinshasa. Logisticien expérimenté avec les ONG de grand renom telle que Médecins Sans Frontière -Belgique (MSF-B) et la Coopération Technique Allemande (GTZ) depuis l'an 2000. Et en Novembre 2014, recrute par l''UNICEF pour le compte du Gouvernement de la RDC dans la riposte aux MVE (Maladies a Virus EBOLA) en Afrique de l' Ouest. Produit du géant américain d'informatique Cisco, il a réalisé des progiciels de qualité. Jospin, reste ouvert a tout celui qui sollicite son expertise soit en logistique soit en informatique.



