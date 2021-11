Josué Frank FRANK (YERBANGA)

Bonjour vous allez bien je souhaite !



Je me nomme Josué Frank Yerbanga, mon profil est de type Ingénieur en génie Electrique, spécialisé en Electromécanique et Energies Renouvelable.

Jai des compétences en Contrôle et Gestion dun parc de camions ainsi qu'en maintenance industrielle des centrales et groupes électrogènes. Jai aussi une formation professionnelle en Sécurité Incendie, de même qu'en Dimensionnement et Installation de systèmes solaires photovoltaïques, d'unités de froid et climatisation et d'audit énergétique.

Doté dun bon relationnel client et muni d'un certificat en gestion des achats et des approvisionnements, orienté Technico-commerciale, jai aussi contribué à redonner confiance au SAV fournis par une structure auprès dun de ses clients.



J'aimerai ainsi mettre en application mes connaissances tant pratiques que théoriques acquises, à votre service avec rigueur et dynamisme.