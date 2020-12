Jouglet DAMIEN

De 1991 à 2013 Société VG GOOSSENS CARTOTEC (groupe Van Genechten) Marcq en Baroeul  Responsable planning (Marcq-en Baroeul - Beauvais – Angoulême) - mise en place journalière du planning informatique - coordination production / commercial - administration du personnel de production et déclenchement sous-traitance en cas de surcharge et ou sous charge 1993 à 1999  Préparateur de fabrication - lancement commandes techniques et matières premières 1991 à 1993  Monteur Copiste - montage de films et machines à répéter 1990 Imprimerie DERRICK - Wasquehal  Conducteur machine offset / monteur copiste 1989 à 1990 Service militaire  Conducteur machine offset / monteur copiste 1987 à 1989 Etablissements JEAN DIDIER - Hellemmes  Aide conducteur rotatives (stages et CDD saisonniers / 7 mois)



