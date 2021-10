Judith MONTES

Après une expérience fort enrichissante dans le monde de l'art contemporain à la tête de ma propre galerie d'art, l'envie de découvrir de nouveaux territoires m'a dirigé vers le marketing et plus précisément le marketing mobile. J'ai pu alors mesurer l'enjeu de la communication de "demain" : instantanée, épurée, multicanal, connectée, elle se doit de sans cesse s'adapter aux nouveaux moyens qui s'offrent à elle tels que le mobile, les réseaux, etc.



A la suite de cette immersion dans le marketing et ses codes, désireuse de retrouver ma terre d'origine, le Sud de la France, j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'équipe de la Plage Beau Rivage et de mettre les compétences que j'ai pu développer en termes de management, de communication et de commercialisation au service d'une restauration de qualité et de l'organisation d'événements tant privés que professionnels.



Forte de cette expérience, je retourne à ma passion de toujours - l'art - pour rejoindre l'équipe d'Art Consult Expert, bureau d'expertise en œuvres d'art (tableaux, dessins, sculptures, meubles, bijoux, etc.) & conseil en ventes publiques.



S'adapter sans cesse à de nouvelles situations et défis est à mes yeux l'une des qualités principales de la formation que j'ai pu suivre à Sciences Po.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Management

Rédaction

Réseaux sociaux

Organisation

Art contemporain

Conseil

Expertise

Restauration

Reporting

Microsoft PowerPoint

Tourisme