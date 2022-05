Morgane CALMELET

***** CONDUITE DE PROJETS EVENEMENTIELS *****



- Prise de briefs

- Création de concepts

- Rédaction de recommandations

- Elaboration de cahiers des charges et dossiers de Production

- Evaluation de budgets

- Proposition de lieux et de prestataires

- Management des équipes

- Coordination des intervenants

- Relation Client : Accompagnement & conseil, Interface

- Proposition de Prestataires : webdesign, graphisme, photo & vidéo, accueil, sécurité, son & lumière, …





***** COMMUNICATION *****



Plan de communication de projets culturels et artistiques, « grand public » ou plus ciblés : Choix des supports (papier, médias, sites internet spécialisés et réseaux sociaux privés français et internationaux) - Choix des prescripteurs - Sponsoring et partenariat - Rétro-planning - Rédaction de communiqué de Presse





***** RESEAUX – Paris, Cannes *****



Free Lances – Artistes – Prestataires – Lieux





***** LANGUES ET COMPETENCES *****



* Anglais : Université de Londres - Institut britannique de Paris - 1er semestre 2004 Business English Certificate – Vantage : Niveau européen C1

Répétiteur d'anglais de 1998 à 2001



* Espagnol : Scolaire



* Informatique : Maîtrise des logiciels bureautiques Mac OSX & Microsoft Office et de gestion de projets (Trello)



* Droit et Gestion : Gestion administrative, comptable (Logiciel CIEL) et organisationnelle, Rédaction de contrats (Prestation de service artistique, Cession de Droit à l’Image)



