Stéphanie CALMELET

Ce qui me porte ? Le sens que donne une entreprise à sa mission auprès de la société civile, l'autonomie proposée dans un poste et la possibilité d'être en relation avec des interlocuteurs très différents. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis Responsable Communication Interne pour Mobivia Groupe. Je travaille pour un Groupe international qui s'engage pour une mobilité toujours plus facile et qui vit ses valeurs !







Mes compétences :

chargée de communication

COMMERCE

commerce équitable

Communication

Communication - Marketing

Communication responsable

Développement durable

Éthique

Intelligence collective

Marketing

Marketing durable

Publicité

Responsable communication