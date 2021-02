Jules Brice ABAZE

Bonjour Cher lecteur

Je suis Junior Manager ayant non seulement le privilège de côtoyer et travailler avec des professionnels et Managers aguerris dans le domaine de la Supply Chain mais aussi et surtout la chance de travailler dans une des entreprises dont la Supply Chain est l’une des plus performantes au monde.

Je nourris un projet que je souhaite vivement implémenter dans une Entreprise, quelconque.

Ce projet porte sur la réduction des Extra charges (Surestaries, stationnement, pénalités douanes et détention de conteneurs) résultant des dédouanements de marchandises afin de mettre sur pieds un système dans lequel les dédouanements de conteneurs se font en un jour au lieu des 11 jours que le gouvernement donne et que plus de 95% des Entreprises au Cameroun n’’arrivent pas à respecter, faute de ressources humaines compétentes s’y maitrisant la Supply Chain.

Impossible de dédouaner un conteneur en 1 jour au port de Douala, me diront les non-professionnels de la Supply Chain.

Mais les professionnels dotés d’une très bonne expérience me donneront raison et vous préciseront que ceux qui y arrivent sont peu nombreux au Cameroun.

Et avec humilité je suis fier de dire que je suis pilier d’une équipe qui dédouane et enlève du port de Douala et ce, chaque mois des centaines de conteneurs sans extra charges.

Je suis prêt à implémenter dans une entreprise quelconque un système de dédouanement performant qui s’exécute presque seul.

Et sans risque de me tromper je puis vous assurer une réduction d’au moins 50% (dans un premier temps) du montant des extra charges que vous aurez vous-même évalué. Bien sûr j’exigerais qu’un certain nombre de conditions soient mises en place, et j’y tiendrais fermement.

Je suis motivé et disponible pour un entretien

Nous verrons la suite si votre entreprise est sérieuse.



Mes compétences :

Commerce international

Management

Étude de marché

Marketing

Gestion de la relation client

Gestion Logistique

Gestion import export

Gestion de projet

Supply chain Management

Gestion des stocks

Études statistiques

Achats

Vente

Procurement

Coordination des livraisons et retour de conteneur

Analyses des donnees import export

Vente et negociation commerciale