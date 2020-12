Julia CHAMPALLE

Titulaire dun Master Management des Organisations et des Projets Stratégiques, ce diplôme fait suite à un cursus de commerce international, de développement commercial ainsi que huit années dactivité professionnelle.



Au cours de mes expériences en entreprise, jai accru mes compétences en animation déquipe commerciale, participé à la gestion et au développement dun portefeuille dentreprises et élargi mes aptitudes relationnelles auprès dune clientèle de particuliers et de professionnels, au sein de différents grands groupes de services.



Aujourdhui, mon projet est dintégrer une entreprise avec une éthique et de fortes valeurs. En mettant en pratique mes compétences en management transversal, en animation commerciale et en suivi de la qualité relation clients, mes principaux objectifs seront de suivre lactivité dune équipe commerciale et de laccompagner pour la faire grandir.



Spécialisations : Management transversal, Management à distance, Management de proximité, Animation Commerciale, KPI, Coaching du discours commercial, Commercial (BtoC, BtoB), Marketing, Management stratégique, Français, Anglais.



Mes compétences :

Droit des contrats

Espagnol

Commercial

Marketing

Anglais

Management de projet

Négociation

Dynamisme

Rigueur

Discours commercial

Reporting

Gestion des compétences

Animation commerciale

Coaching Commercial

Management transversal

Management de proximité

Management à distance