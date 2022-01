Julia GHOZLAND-GUIBERT

Bonjour,



Mes principales compétences sont :

- Création de plans

- Aménagement intérieur,

- Etude de projet APS, APD avec plans 2D et vues 3D,

- Consultation des entreprises DCE

- Coordination et suivi de chantier avec gestion du planning et de l'équipe travaux

- Supervisions

- Formation

- Recrutement



Et bien d'autres encore à découvrir sur mon book :https://julia-architecture.com/



Mes compétences :

Suivi de chantier

Architecture d'intérieur

AutoCAD

ARCHICAD 2D/3D

Adobe Photoshop

Architecture

Gestion de projet technique

Recrutement

Management

Formation continue

Interior Design

2D

3D

ArchiCAD

Microsoft Excel

Microsoft Word