Julia KUSTER

Je travaille principalement en télétravail, mais je peux intervenir au sein de votre structure et me déplacer ponctuellement sur toute la France.



En fonction de vos besoins, je travaille au TJM ou au succès. N'hésitez pas à me faire parvenir votre demande, nous établirons ensemble votre devis personnalisé.







MES COMPÉTENCES

J'ai développé mon expertise autour de différents axes :



: spécialisée dans les métiers du secteur de la santé, des fonctions supports et commerciales, ainsi que du secteur de l'hôtellerie/restauration, je m'occupe de tout votre recrutement : définition du besoin et de la stratégie du recrutement, diffusion d'annonces, sourcing/chasse, tri de CV, pré-sélection, entretiens



: préparation des bulletins, charges, DSN



: licenciements, procédures RH, restructuration et réorganisation, gestion des relations sociales (CSE)



gestion de l', de A à Z : contrats de travail, droit social



collectif et individuel



de vos équipes (j'interviens comme formatrice au sein de plusieurs établissements de l'enseignement supérieur)







MON PARCOURS

Passionnée par les relations humaines notamment dans l'environnement professionnel, je suis titulaire d'un Master 2 en Droit Social et d'un Master 2 en Management RH.

J'ai occupé depuis plus de 10 ans des postes à responsabilité dans le recrutement et le management RH de diverses entreprises, de tailles et de structures différentes.





