Julia LE BRUN

Je mène une activité de formation culturelle pour adultes dans le domaine de l'opéra et de la musique classique. Le Voyage Lyrique propose des conférences, cursus et stages d'initiation à l'opéra pour les particuliers, les associations et les entreprises.



Vous voulez proposer à vos collaborateurs des programmes de détente originaux, à la fois ludiques et culturels?

Vous voulez offrir à vos cadres une culture de haut niveau?

L'opéra vous semble un monde inaccessible et mystérieux?

Vous ne savez pas où et quand aller à l'opéra? Vous avez peur de ne rien y comprendre?

Quelques heures, et l'opéra n'aura plus de secrets pour vous!



Je vous accompagne grâce à des séances de coaching adaptées à vos besoins.







