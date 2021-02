Bonjour,



Je cherche un emploi à Nantes et ses alentours dans le domaine marketing opérationnel, dans la réalisation et suivi de projets, d’études, dans le développement et animation commercial.

Je suis ouverte à toute taille et domaine d'entreprise. Je suis une personne très polyvalente avec un intérêt certain pour un poste très transversal. Sans aucune difficulté d'adaptation, avec de grande qualité relationnelle, curieuse, organisée, autonome, déterminée, ces qualités vous seront très certainement utiles au sein de votre entreprise.

Si vous souhaitez des références, je vous invite à aller visiter mon profil LinkedIn (recommandations par mes responsables sur chaque experience).



Je reste bien évidemment à votre disposition pour toute question ou remarque.



En vous souhaitant une bonne lecture de mon CV



Cordialement,



Julia RIMBERT



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

InDesign

Illustrator

Photoshop