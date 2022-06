Morgane TURLIN

Dynamique et souriante, j'ai un parcours varié. Après 8 années à travailler dans le commerce, jai décidé de me reconvertir dans lenseignement.

Depuis Septembre 2021, je me consacre pleinement à la préparation du CRPE en combinant stages en classe et cours.

De nature rigoureuse, enthousiaste et bienveillante, jaime mener mes projets à bien.