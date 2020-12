Julian CANDILLON

Je suis dessinateur industriel pour la réalisation de plans 3D pour la fabrication de poste de relevage en PEHD.

J'ai été embauché pour passer de simples plans Autocad 2D à des plans 3D plus détaillés, des rendus graphiques pour un besoin commercial.

Nous sommes en train de redessiner les pièces afin de réduire la création de pièces à la main pour découper le maximum de pièces à la commande numérique.

Je réalise les DOE de chaque ouvrage et une partie de la gestion des réseaux sociaux (retouche photo avant publication, hashtag et QR-Code).

Je fais aussi les plans de recollement sur AutoCAD pour une entreprise de notre groupe.



Je travaille principalement sur solidworks et un peu sur AutoCAD.

J'utilise aussi beaucoup la suite Microsoft Office 2019 pour tout ce qui est document à remettre au client.

Je retouche avec Gimp n'importe quelle photo selon le besoin.