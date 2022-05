Julian DURIEZ

Actuellement ingénieur d'affaires IT chez Sunlog Technologie, je suis chargé du développement portefeuille client et de les accompagner dans leur projet informatique . J'interviens dans le secteur public ( dont le Ministère de l'intérieur et le ministère de la justice ), du secteur bancaire ( tels que AXA et la Société Générale ) ou encore avec d'autres ESN/SSII ( comme Capgemini, ATOS ou encore INETUM ) sur le marché du numérique en Île de France.



Ce serait un grand plaisir de mettre mes compétences à profit à vos côtés en vous accompagnant dans votre projet !