J'ai le plaisir de vous proposer des solutions autour de l'actualisation de données SAP (refresh de systèmes, anonymisation, mise à disposition de données de tests)

P.S. If you prefer, please contact me in english oder auf Deutsch, falls es Ihnen am besten geht.



Mes compétences :

SAP

Testing

Quality Center

QTP

Loadrunner

ISTQB

BAC

Solution Manager

QC

TAO

Worksoft

Test automation

Pre-sales

Avant-vente

Communication