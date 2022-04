Gilles SENN

Mon parcours se résume à trois mots clefs :

- contrôle financier corporate et opérationnel

- industries internationales

- système d'information (SAP)



Cela me permet d'apporter aux entreprises :

- de la visibilité sur leur performance économique (bouclements mensuels, budget, forecast)

- et des propositions d'actions pour améliorer, optimiser leurs résultats (EBIT, BFR, cash, ...)



Mes compétences :

Management d'équipes internationales

Budget, cloture mensuelle, prévision, forecast

Coût standard, calcul des variances industrielles

Controlling, contrôle financier

Projet mise en place d'ERP (SAP)

Business partner

Financial reporting

Financial Analyst

Trésorerie

Contrôle de gestion

Excel

BFR

Contrôle financier

Directeur financier

Cash management

forecast, prévisions

Business planning