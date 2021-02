I have been working for 10 years in the market research industry. After 7 years as a pure statistician, I decided to enlarge my skill set to add the customers feedbacks collection (via the online programming).

I am convinced that combining marketing and mathematics is the best way for improving the overall customer experience. My work focuses on data analytics to provide clients insights from their customer satisfaction and loyalty programs.



Cela fait 10 ans que je travaille dans le secteur des études de marché. Après 7 ans, en tant que « pure » statisticienne, jai décidé dajouter une corde à mon arc, en mintéressant plus particulièrement aux modes de recueil des feedback clients (via la programmation de questionnaires en ligne).

Je suis convaincue que la combinaison du marketing et des mathématiques est la meilleure façon daméliorer globalement lexpérience client. Mon travail consiste principalement à analyser les données de lentreprise (internes ou externes), afin de fournir à celle-ci de vrais leviers daction en matière notamment de satisfaction clients.



Mes compétences :

Base de données

Enquêtes

Marketing

Microsoft SQL

SAS

Statistiques