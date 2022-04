Diplômé d'un DESS de Psychologie sociale et du travail en 2004, je suis employé en tant que Psychologue du travail au sein de Pôle emploi Aussillon, depuis 2018. J'interviens sur des questions d'orientations professionnelles et le lien entre problématiques personnelles et difficulté d'accès à l'emploi.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Psychologie

Conseil RH

Recrutement

Accompagnement

Coaching

Formation

Animation