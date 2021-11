Nicolas GALIBERT

Plongé dans la marmite de l’entreprise très jeune par des parents artisans, j’ai grandi au fils des apprentissages de terrain et réalités d’une entreprise familiale.

Je me suis tourné naturellement et très tôt vers les métiers de la restauration où j’ai pu exprimer la fois ma créativité tout en construisant un ensemble de compétences techniques et managériales.

Un fil rouge : le développement au travers d’expériences humaines et collaboratives qui m’ont donné le goût de repousser les limites de mes savoir-faire au service de la performance.

C’est donc en parallèle d’une pratique culinaire intense (c’est presque un pléonasme !), que j’ai rattrapé le train des études et des hautes qualifications par le biais des cours du soir.

Aujourd’hui, mon nouveau positionnement professionnel me permet de mieux répondre aux enjeux contemporains de l’entreprise.



Mes compétences :

Formation - Animation - Ingénierie

Conseil et accompagnement Individuel

Management de projets

Management des organisations

Gestion

Qualité

Organisation

