Caba CYRIELLE

Expérimentée en cartographie, accueil, gestion administrative, financière et saisie informatique, dans le secteur public (urbanisme et Éducation Nationale) et le secteur privé (le génie-civil BTP, paramédical, centres de gestion agréés, la formation et l'insertion "socio-médico-professionnelle"), je suis diplômée en sciences humaines et sociales et dans les Systèmes d'Information Géographique.



Voici un CV vidéo qui illustre mon parcours :

Version 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=txFr60u329w

Version 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=sB2nbL4u3vY&feature=youtu.be



Mes compétences :

Secrétariat

Accueil physique et téléphonique

Gestion financière et comptable