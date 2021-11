Julie BELAND

Qui est Julie Béland, Consultante en mieux-être? Éclaireur, Artiste, pratiquante de nombreuses techniques selon le besoin spécifique du moment : Enligne, libère, écoute et conscientise

Julie Béland, fait et participe à la diffusion de cette merveilleuse méthode thérapeutique qu'est L'EFT.



Julie choisi de réaliser le rêve de sa vie, partager des techniques d'épanouissement personnel. Elle enseigne cet art unique de se soigner et soigner autrui : l'EFT,

Julie est une excellente formatrice EFT, qui sait accueillir chacun de nous dans ce qu’il a de meilleur. Après avoir suivi une formation avec elle, on peut dire qu'elle vit, qu'elle vibre avec l'EFT !

L'objectif de Julie est d'aider tous ceux qui le souhaitent, à découvrir leur puissance personnelle et enrichir leur harmonie intérieure afin de mieux créer notre liberté. Ceux qui recherchent pour eux-mêmes, ou pour ceux qui les entourent une technique puissante d'épanouissement personnel, seront enchantés de découvrir. Cette technique et multiple autres qu’elle applique aux besoins. Ils sont des outils à la disposition des thérapeutes et professionnels de la santé.