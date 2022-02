Julie BIDALOT (SINTHOMEZ)

Julie BIDALOT, après 8 années de direction d'établissements dans le secteur de l'enfance, j'ai entrepris de reprendre mes études afin de préparer le CAFDES. J'ai, à la suite de cette certification, eu une expérience de 14 mois comme directrice d'un FAM spécialisé dans l'autisme, incluant le projet d'ouverture, phase de recrutement, contractualisation de partenariats et rédaction de protocoles.

Je suis, depuis Juillet 2017, directrice de La Maison de Vie, établissement d'accueil temporaire. A la croisée du domicile et de l'hôpital, cet établissement géré par la Croix-Rouge Française, accueille des adultes de moins de 60 ans, atteints de maladies évolutives handicapantes et/ou en situation de soins palliatifs.



Compétences : Conduite du changement, Management global et accompagnement des équipes, négociation salariale et IRP, CPOM et GPEC, gestion et négociation de budget, démarche qualité et évaluation, création et développement de réseau. Recrutement, négociation avec des prestataires et fournisseurs, suivi de chantier. Ouverture d'établissement.



