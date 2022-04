Frederique GUYETAND

De formation littéraire poussée (puisque j'ai commencé par des classes préparatoires en lettres supérieures), j'ai bifurqué vers un travail social après mes 18 mois d'expérience en Haïti. Je garde de ma formation initiale un goût pour la culture que j'ai à coeur de faire passer d'une manière ou d'une autre, à tous les publics que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent: enfants, personnes handicapées, jeunes polyhandicapés ou en souffrance psychique, adultes en situation d'exclusion. Pour chacun, j'ai trouvé des médias adaptés: le livre (le conte), l'ouverture culturelle par les sorties (musées, cinéma), la marionnette, l'écriture, le théâtre.

Je garde aussi de cette formation le goût de l'écriture, et des qualités rédactionnelles.



Je suis passionnée par les notions de "relation", "proximité", "vivre ensemble". C'est ce que j'ai travaillé lors de mon expérience avec l'association "Aux Captifs, la Libération", à Paris; c'est ce que j'ai vécu en Haïti avec les familles du bidonville et les enfants "Restaveks" (c'est-à-dire des enfants esclaves domestiques), c'est ce que je souhaite construire avec l'équipe du Secours Catholique dont j'ai pris la responsabilité au mois de septembre dernier. Notre lieu, géographiquement, est au coeur de ce quartier sensible de Moulins; je souhaite qu'il en devienne un des lieux de vie et de rencontre.



Mes compétences :

Aisance redactionnelle

Animation

Animation d'ateliers

Animation d'équipe

Conduite de projet

Ecoute

International

SdF

Sieges