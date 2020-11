Julie BOTTON

Artiste peintre résidant et travaillant en Rhône-Alpes.



-Diplomée de section artistique en Lorraine.

-Ecole du Louvre de Paris.Dessin et peinture.

-Atelier Delphes.Paris.

-1er Prix d'Art Contemporain de peinture de la Société des Beaux-Arts.Lyon 2007.

-Festival d'art brut. Dijon.

-Galerie Artway culture.2011 à 2016.Lyon et Paris.

-Galerie Test du Bailler.2019.Vienne.

-Vienn'Art. Exposition collective. 2019.Vienne.



"Ma peinture peut etre qualifiée de "PEINTURE ABSTRAITE" du courant "Lyrique",mes influences premières sont les peintres d'aprés-guerre,pour ne citer que quelques grands noms comme Zao-Wou Ki,Paul Jenkins,Olivier Debré,Gauguin et bien d'autres.

Je travaille le paysage et la nature, en commençant mes toiles avec des fusions de pigments puissantes et vivantes, vient ensuite la composition de l'œuvre avec le végétal, le floral, les paysages inspirés de mes voyages.

" Je pense mes couleurs avant mon sujet."



Une artiste à suivre !





www.juliebotton.org

artiste@juliebotton.com





Mes compétences :

PEINTURE

DESSIN

Encre sur papier.