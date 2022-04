François PICARD

La société de Buyer met son savoir-faire au service des professionnels des métiers de bouche depuis plus de 180 ans. Ses produits sont désormais accessibles aux particuliers exigeants, passionnées de cuisine. Le plaisir d’une cuisine professionnelle… à la maison.



Nous imaginons, créons puis fabriquons des ustensiles techniques de qualité qui allient robustesse et fiabilité. Découvrez une collection cuisine et pâtisserie adaptée aux gourmets et gourmands, et fabriquée en France.



Votre cuisine prend des airs de grand restaurant.



Pour entrer en contact...

Par Skype: fr.picard

Cell: +1 424-303-3007



Mes compétences :

Automation

Brand Management

Communication

Compliance

Internet

Management

Marketing

Marketing Automation

Marketing internet

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Resource Management

Seo