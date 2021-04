Je suis rigoureuse et organisée, j'ai un bon sens de l'observation et de bonnes capacités d'analyse. J'ai réalisé plusieurs expériences en lien avec l'accessibilité, notamment l'accessibilité des documents. J'ai eu plusieurs expériences professionnelles avec des personnes en situation de handicap de tous types ainsi que des expériences personnelles avec des personnes en situation de handicap mental et moteur.

Je dispose d'une RQTH.



Je suis actuellement à la recherche d'un nouvel emploi dans le Sud Deux Sèvres ou proche de Niort ou du Pays Mellois.



LinkedIn: https://fr.linkedin.com/in/julie-bouchaud-5a427610b