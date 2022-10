Julie DESGRIS

La sophrologie est accessible à tous et s'adresse à

chaque personne qui souhaite accéder à un mieux-être

dans sa vie quotidienne.

La sophrologie dynamique est une technique de relaxation

associant la prise de conscience de la respiration, des

gestes de tension-relâchement, tout en y portant une

intentionnalité qui permet de sentir et de percevoir la

vie en nous.



La sophrologie peut se pratiquer en séances

individuelles ou en groupe selon vos besoins et vos

attentes.



Les séances individuelles et collectives se déroulent à mon cabinet:

Pôle Santé

18 rue du Général de Gaulle

33290 Ludon-Médoc



Séance individuelle sur rendez-vous: 45€

Séance collective: 50€/mois





La sophrologie peut s'appliquer dans différents

domaines: sportif,

professionnel, scolaire, développement personnel...

Et elle peut se pratiquer à tous les stades de la vie:

de la préparation à la naissance jusqu' à

l'accompagnement en fin de vie.



sophrologie33.jimdo.com