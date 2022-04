Julie DURAND

- Programmation : JAVA, Android, PHP, HTML, XML, Javascript, Scilab, ADA, Perl, R.

- Base de données : PL/SQL, MySQL, Oracle. Entrepôt de données.





Projets réalisés dans le cadre de la formation :



Master 2 Gphy:

Un projet à gérer de A à Z par groupe de 4 personnes.

Notre client : Nestlé Tours.



- Gestion de projet

Réalisation du cahier des charges.

Recueil des besoins auprès de notre client.

Utilisation de MS project

Gestion des risques



- Rôle de développeur au sein d'un groupe de 4 personnes.

Conception d'une interface WEB (PHP,Javascript) et d'une base de données : visualisation, ajout et sélection multicritère de données (formatage de ces données sous plusieurs formes et enregistrement sous fichiers excel (PHP excel)).





Master 1 Gphy:

Formation LabWare.

Réalisation d’un cahier des charges et du paramétrage d’un LIMS.

Conception de plusieurs applications (JAVA).

Réalisation d'un projet en utilisant Scrum (8 personnes)





Licence 3 bio-informatique :

Conceptions de 2 applications (ADA)



Mes compétences :

JAVA

Perl

Android

ADA

PHP/HTML/CSS

XML

Oracle

JAVA EE/JSP

SQL

XHTML

JPA

Javascript

R