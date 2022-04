Julie DURIS

Après l'obtention de ma licence, j'ai fait le choix de m'orienter vers un "métier de terrain" qui me conviendrait davantage. Forte d'une expérience de plusieurs années chez les Pompiers et au contact de personnes en détresse, le métier d'infirmière s'est imposé à moi comme une évidence, car il allie à la fois la dimension humaine et la dimension technique des soins.



En qualité de Pompier, la prise en charge des urgences vitales et le sang-froid nécessaire ont rythmé mon quotidien avec passion. Au cours de mes différents stages infirmiers, j'ai développé un véritable intérêt pour l'accompagnement des patients en fin de vie et de leurs familles.



Mon poste actuel me permet de gérer de nombreuses situations d'urgences. Nous avons également des lits dédiés de soins palliatifs reconnus par l'ARS (Agence Régionale de Santé), et une organisation de travail nous permettant d'accompagner ces patients et leurs familles.



Je suis également très investie dans l'encadrement des étudiants. J’ai souhaité être formée au tutorat par mon établissement. De plus, membre d’un groupe de travail, j’ai activement participé à l’élaboration de nombreux outils. Ces derniers permettent d’améliorer nos pratiques pédagogiques et de faciliter le travail réflexif de l’étudiant.



Après 4 années au sein du même service, je suis actuellement à la recherche d’un nouveau challenge.



Mes compétences :

Informatique

Microsoft Office

Ecoute

Persévérance

Adaptabilité

Encadrement

Rigueur

Empathie

Réactivité

Analyse