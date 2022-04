Julie DUROCHER

Bonjour,



Je souhaite élargir mes compétences, acquérir de nouvelles responsabilités



Mais également proposer des solutions aux sociétés de demain en termes d'organisations , de facilités de suggestions auprès de leurs clients, de communications dans le domaine du commerce b to b to c, comprendre et devancer le marché actuel

représenter la proximité en accord avec le numérique.

développer la satisfaction client, la gestion des litiges...



L'écoute et l'accompagnement est mon métier



Mes compétences :

Sens de l'ecoute

Savoir vivre et valeur humaine

Propection, developpement, fidelisation

Personnalité avenante et dynamique

Rigueur et force de persuasion

Methodologie de preparation d'entretien et d'organ

Grande Aisance relationnelle

Pédagogie