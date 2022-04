Antoine LAPLACE

Durant ma formation j’ai effectué plusieurs stages qui m’ont permis de développer de réelles capacités d'initiatives et d'organisation dans le milieu du travail.



J'ai notamment pu acquérir de solides compétences dans le suivi clientèle, la création de documentations techniques et commerciales, également l'organisation de stratégies structurées de prospection.



De même j'ai appris à respecter les objectifs et délais fixés par l’entreprise.



Ayant le goût du contact et du relationnel, j’ai développé un réseau relationnel de qualité avec l'ensemble des professionnels qui m’ont accompagné tout au long de ma formation.



Mes compétences :

Pack Microsoft Office

Créativité