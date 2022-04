Julie DUSZYNSKI

Je suis actuellement en poste mais souhaite évoluer, c'est pour cela

que je propose ma candidature pour un poste au sein d'un service paie ou RH.





J'ai suivie une formation de gestionnaire de paie qui m’a permis

d’acquérir des bases solides en droit social et en paie.



Les différentes missions que j’ai exercées précédemment m’ont permis d’acquérir une bonne maîtrise de l’outil informatique et l’aisance téléphonique, je m’adapte facilement à un nouveau poste. Mon sens du relationnel et mon dynamisme seront des atouts majeurs dans mon activité.



Je suis décidé à m’investir totalement dans mon métier, pour cela je suis prêt à faire mes preuves et à montrer mon entière détermination, je souhaite me stabiliser.



Je me tiens à votre disposition pour convenir d’un entretien.



Mes compétences :

Paie

Charges sociales

Droit social

Droit des contrats

Conventions collectives

Accueil physique et téléphonique

Gestion de dossier clients

Facturation