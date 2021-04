Leader français du recrutement spécialisé, Expectra recrute à tous les niveaux d’expérience, du jeune diplômé au cadre dirigeant. Nous proposons aux entreprises des solutions en matière de recrutement spécialisé, s'appuyant sur notre expertise, une méthodologie agile et éprouvée et les meilleurs outils du marché. Nous accompagnons les entreprises des régions Midi Pyrénées sur les différentes étapes du recrutement de leurs profils agent de maitrise et cadre (sourcing, évaluation, sélection).



Si vous êtes à l'écoute d'une nouvelle opportunité, en recherche d'emploi, vous pouvez me contacter par le biais de LinkedIn ou par email laurence.vergnes@expectra.fr.



Actuellement nous recrutons pour nos clients des profils :



-COMPTABLE GENERAL F/H en cdi

-COMPTABLE jusqu'aux travaux de révision F/H

CLIENTS F/H en cdi

-COMPTABLE FOURNISSEURS logiciel SAP F/H en cdi

-GESTIONNAIRE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT EN IMMOBILIER F/H en cdi

-ASSISTANT CONTROLEUR DE GESTION F/H en cdd

-GESTIONNAIRE DE PAIE F/H en cdi

-CHARGE DE RECRUTEMENT F/H

-COMPTABLE EN PROMOTION IMMOBILIERE F/H en cdi



Mes compétences :

Gestion du personnel

Recrutement

Ressources humaines