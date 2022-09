Luc LÉONETTI

Charpentier depuis une trentaine d'années,

Passionné par la matière, l'architecture différente: Prouvé, Zalotay et bien d'autres.

De Bayonne, jusqu'en Cévennes...

Maintenant en Région Midi-Pyrénées ,principalement autour de Toulouse.

Artisan en éco-construction , salarié dans différentes entreprises de charpente-couverture,de toutes tailles, de 5 à 20 salariés.



Participation à l'aventure à l'aventure Bio-home,Tinid, Ecolokit ( Marseille ).



D'ouvrier, chef d'équipe, technicien bureau d'étude en charpente et maison bois,

un grand parcours humain et professionnel!



Aujourd'hui!

Formateur en Maison Construction Bois

Charpente Bois

Eco-construction

Plaquiste

Performance énergétique



Avancer pour un même objectif, dans le respect mutuel.

Être dans travail constructif, dans un rapport humain dynamique,tel est mon objectif!





Mes expériences en milieu associatif, travail avec des personnes en insertion

(parfois un public en difficulté, confrontation aux addictions, alcool )



Privilégiant l'importance des rapports humains dans la mise en œuvre des formations



LUC



Mes compétences :

Charpente bois

Maison Construction Bois

Autodidacte en matière d'informatique

SmartSketch

SEMA

Eco construction

Archicad