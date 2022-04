Julie DUTRIEUX

Je recherche un poste de comptable polyvalente.

Je suis une personne sociable avec le gout du travail bien fait ,je souhaite être le soutien de ma futur entreprise.

Mes compétences me permettent de me positionner dans la comptabilité auxiliaire et comptabilité générale.

J'aime le travail en PME ou les tâches sont diverses .



Mes compétences :

Comptabilité

Comptabilité générale

Déclaration Fiscale

Comptabilité analytique

Gestion financière et comptable