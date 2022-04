Julie DUVAL

Accueil de la clientèle individuelle, groupes et séminaires – Remises en banque, pointage des relevés bancaires – Prise de réservations et gestion du planning d’occupation – Gestion des plannings – Check in et check out – Gestion des contrats extra et DUE – Gestion des groupes et séminaires – Gestion de la DATA et du pricing – Gestion des débiteurs divers et relances – Mise en place et gestion du smart pricing – Notions de yield management – Gestion des litiges – Gestion du référencement Google – Ouverture de l’hôtel Ibis Styles*** CALAIS Centre en mai 2012



Pricing

Back office

Gestion de partenariats

Yield management

Smart Grid

Référencement

Réseaux sociaux

Accueil

Gestion de la relation client

Gestion des litiges

Planification

Séminaires d'entreprises

E-reputation

Gestion de groupe

Développement durable

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint