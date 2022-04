Julie DUVAL

ATTILA Système est le 1er RESEAU NATIONAL SPÉCIALISÉ DANS L’ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DE TOUS TYPES DE TOITURES.



Le positionnement ATTILA Système:

Nous intervenons en complément du travail des couvreurs, pour réparer et entretenir vos toits, afin d’en prolonger la durée de vie et éviter une réfection coûteuse. Chez ATTILA Système il n’y a pas de petite réparation : Notre équipe de couvreurs-zingueurs-étancheurs, intervient pour quelques tuiles cassées ou déboucher une évacuation.



Les prestations ATTILA Système:

- Rapport de visite

- Contrat d’entretien

- Recherche de fuites

- Réparation et étanchéité

- Démoussage

- Pose d’éléments associés (gouttière, velux, voute éclairante …)

- Audit & Conseil

- Accès difficile (nacelle à demeure)



Le rôle de l'assistante de direction:

- Assister : Aide administrative dans la démarche de création de l'agence de Montélimar

- Prospecter : Faire connaitre l'entreprise et rencontrer les prospects

- Présenter : Présentation institutionnelle du réseau ATTILA

- Référencer : Augmenter la visibilité sur internet et nous faire connaitre des donneurs d'ordres

- Planifier : Les rendez-vous commerciaux et les interventions

- Gérer : Gestion administrative de l'agence de Montélimar

- Echanger : Informations montantes et descendantes avec la franchise



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Marketing

Informatique

Négociation

Relationnel

Gestion des commandes

Rigueur

Management

Esprit d'équipe