Julie EDELMANN

Actuellement Coordinatrice d'équipe Recrutement pour un entreprise de marketing terrain, je suis en charge du recrutement (processus de A à Z) pour le compte d'un client.

Fort d’une expérience de 8 ans dans le domaine de l’événementiel, comme chef de projet événementiel dans le cadre du forum Top Métier’92, d’agences d’hôtesses, de l’organisation d’un gala de catch, de festivals et de concerts de musique, du service Vie Associative et événementielle et d’une agence de communication, j’ai exercé les missions de chargée événementiel et logistique ainsi que de bookeuse. J’ai pu ainsi développer de multiples compétences autour de la communication interne et externe, et de la gestion de projets et une grande adaptabilité à tout type d’environnement et de projets événementiels.



Réputée dynamique, réactive, organisée, rigoureuse, polyvalente, autonome dans mon travail, volontaire, excellent relationnel, j’ai le sens de la communication. J’apprécie le travail en équipe et les challenges. Je m’adapte rapidement aux différents environnements et dossiers. Face à une crise je garde mon sang froid.



Mes compétences :

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Illustator

Customer Relationship Management

Adobe Photoshop

Adobe Indesign