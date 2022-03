Alexandre LETHO

Je suis actuellement chef de projet études et développement au sein de la communauté d'Agglomération du Grand Besançon.



J'ai pour mission :

- Le suivi et le support d'un portefeuille d'applications (Application de gestion financière, de gestion des marchés, infocentre, etc.),

- Le pilotage de projets (nouvelles applications ou nouveaux modules d'applications existantes).



Ce poste fait suite à un poste de chef de projet au sein du Conseil Départemental du Doubs (Suivi et support d'un portefeuille d'applications, pilotage de projets et développement d'applications).



Auparavant, j'étais consultant Altran Est en mission chez :

- Parkeon (éditeur de solutions dans la gestion du stationnement et de solutions pour les systèmes billettiques des transports publics) pendant 5 ans en tant qu'assistant chef de projet, puis product owner et enfin responsable d'intégration.

- Vix (anciennement ERG Transit System, éditeur de solutions pour les systèmes billettiques) pendant 1 an en tant que chef de projet.

- Caduciel Informatique (éditeur d'une solution logiciel de gestion d'officines) pendant 1 an où J'ai apporté mes connaissances dans le domaine médical et mon expertise dans le domaine informatique.



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Sql

Uml

Xml