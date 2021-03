Fabien CAROFF

Domaines de compétences

• Développement mécanique :

- Conception d’ensembles électromécaniques, électroniques, de pièces d’éclairage (optique)

- Conception de pièces moulées (NF T 58-000), usinées (ISO 2768), de tôlerie (NF E 02-352)

- CAO : Catia V5, Pro/Engineer

- Statique et dynamique des structures

- Calcul et simulation numérique mécanique : Catia V5 (modules GPS, GAS, GDY) Abaqus, Ansys

thermique : FloEFD

- Mise en plan - cotation fonctionnelle et tolérancement (ISO 8015)

• Pilotage projets : coordination équipes techniques

• Communication client



Environnements d’interventions:

• Aéronautique et ferroviaire : Ensemble de commutation, de commande et de distribution électrique.

• Automobile : solution d'éclairage intérieur

• Domotique



Environnements techniques:

• CAO: Catia V5, Pro/Engineer, Autocad, Inventor (Notions)

• Comportement Mécanique des matériaux:

- Statique, dynamique : Catia V5, Abaqus, Ansys, Cosmos

- Thermique : FloEFD





