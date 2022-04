Julie ESCRIVA

Détentrice du master Produit de Consommation Alimentaire (Qualité - Production - R&D), j'ai acquis des connaissances en analyse des aliments, en microbiologie et en développement durable. J'ai la connaissance de la méthode HACCP ainsi que les référentiels IFS, BRC, ISO 9001 et ISO 20121 (basé sur l'ISO 9001 et l'ISO 26000).



J'ai profité d'un stage chez un agriculteur de fraises biologiques pour mettre en pratique ma passion de la qualité du produit. J'avais pour mission, en amont de la production, de réaliser des contrôles physico-chimiques quotidiens de l'eau d'irrigation, puis à la fin le contrôle qualité visuel, pour garantir un produit final de qualité.



Lors d'un stage de 3 mois en qualité chez Rousselot SAS (production de gélatine), j'avais pour mission de réaliser une analyse de risque HACCP des matériaux composant les équipements. Cette étude a permis de renouveler leur diagramme de fabrication, de réduire les retours clients et de favoriser la maintenance préventive. Étant satisfait de mon travail, on m'a confié une étude confidentielle. Suite à la validation de ces missions, mon travail (dossiers en français et en anglais) a été mis en libre service sur leur réseau.



Enfin j'ai réalisé un stage de 6 mois chez Helen Traiteur (Traiteur Organisateur de réceptions). J'ai travaillé sur des enjeux économiques et environnementaux du développement durable : alimentation locavore (consommation de produits locaux), politique RSE des fournisseurs, évaluation des biodéchets. En parallèle, j'avais pour mission de contrôler les températures des locaux ainsi que le nettoyage et désinfection des cuisines. Puis de réaliser la traçabilité et de gérer l'affichage « qualité » dans toute l'entreprise.



Tout au long de ces stages, j'ai pu travailler en étroite collaboration avec différents services, sur des projets demandant rigueur et approfondissement. Ces stages m'ont permis d'être responsable et autonome. Je suis motivée, organisée.



Mes compétences :

GANTT Project

Microbiologie

Hygiène des aliments

Biochimie

Gestion du risque

Sécurité alimentaire

Contrôe eau irrigation (pH, conductimétrie, tensio

Microsoft Office

Veille réglementaire Matériaux contacts alimentair

Gélatine

Diagramme de fabrication

Formulation alimentaire

Traiteur

Analyse sensorielle

Biodéchets

Locavore

Agriculture biologique

Sensibilisation du personnel

Contrôle nettoyage et désinfection

Développement durable

Traçabilité

Création d'une formation

Norme IFS

Norme BRC

Cèdre

Norme ISO 20121

Norme ISO 9001

HACCP