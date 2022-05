Nicolas LAURES

Je suis actuellement au poste d'Ingénieur hydrogéologue dans le bureau d'études Hydriad, Eau et Environnement. J'occupe ce poste depuis Août 2015. je dispose de prêt de 5 ans d'expérience.

J'ai pu réaliser et participer à des études à travers de nombreuses régions de France mais également à l'étranger (Tanzanie). Je dispose d'une solide expérience de terrain et peut travailler en autonomie. J'ai également une bonne qualité rédactionnelle. Je suis habitué à m'exprimer lors de diverses réunions.

Je suis disposé à évoluer dans divers domaines : hydrogéologie, sites et sols pollués, zones humides, géophysique principalement au sein de bureaux d'études.



Mes compétences :

Hydrogéologie

Traitement des eaux

Pollutions diffuses